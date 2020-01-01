Анна Брюханова Проект достройки пермского ЖК «Весна» оценили в 29,8 млн рублей Проектированием долгостроя в Дзержинском районе займётся ООО «Финист» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам электронного конкурса разработкой проекта достройки ЖК «Весна» (ул. Переселенческая, 98 и 100, ул. Углеуральская, 25 в Перми) займется ООО «Проектно-строительная фирма «Финист».

Цена контракта составит 29,8 млн руб., что на 1% ниже начальной (максимальной) стоимости (30 млн руб.). Всего на участие в электронном конкурсе было подано пять заявок, одна из них признана несоответствующей требованиям.

Строительство ЖК «Весна» было начато в 2014 году застройщиком «КД-Девелопмент» и остановлено спустя три года. Решение о достройке домов жилого комплекса было принято федеральным Фондом защиты прав дольщиков после того, как в феврале 2021 года комплекс был признан пригодным для достройки.

Согласно ГПЗУ, в здании по адресу ул. Углеуральская, 25 должно быть 18 этажей, в том числе один подземный, а общая площадь здания - 12 тыс. кв. м. На данный момент фундамент возведен полностью, каркас построен до 10 этажа включительно, наружные стены - до седьмого этажа. В доме по адресу ул. Переселенческая, 98 задумано 11-15 этажей, в том числе один подземный. Общая площадь здания – 8,8 тыс кв. м. Сейчас там полностью возведены фундаменты, каркас, стены и кровля, установлены оконные блоки и частично смонтировано отопление. В здании по адресу ул. Переселенческая, 100 также должно быть 11-15 этажей, включая один подземный, общая площадь здания - 13,1 тыс кв. м. На данный момент возведен фундамент, каркас до 13 этажа, частично стены, кровля отсутствует.

Согласно техзаданию, за основу будет принят изначальный проект с изменениями от 2016 и 2017 годов, также будут учитываться результаты обследования технического состояния объекта, выполненные ИП Катаев в декабре 2020 года.

Подрядчик обязуется провести ряд инженерных изысканий, а также разработать окончательные поэтажные планировки. Основное требование к проекту - сохранить проектное количество квартир, их номенклатуру и площади (ул. Углеуральской, 25 – 160 квартир, ул. Переселенческая, 98 – 110 квартир, ул. Переселенческая, 100 – 155 квартир).

Напомним, что по графику завершения долгостроев в Пермском крае достроить ЖК «Весна» планируется к III кварталу 2023 года.

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