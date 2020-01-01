Татьяна Сукрушева
Проблемный пермский ЖК «Весна» признан пригодным для достройки
Это показало техобследование
Техобследование проблемного ЖК «Весна», расположенного на ул. Переселенческой, 98 и 100, ул. Углеуральской, 25 в Перми, показало, что дома пригодны для достройки и дальнейшей сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
На данный момент идёт подписание соглашения о софинансировании достройки между федеральным и региональным фондами защиты прав дольщиков.
Напомним, по трём объектам числится 400 участников долевого строительства.
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