В Пермском крае выявлен 151 новый случай заражения COVID-19 Настолько высокий прирост последний раз фиксировался в марте Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 151 новый случай заражения COVID-19: 25 человек госпитализированы, 126 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. 100 человек выздоровели.

В числе новых инфицированных 57 пациентов мужского пола, 94 — женского. Среди заболевших 20 детей, 82 человека — в возрасте от 30 до 64 лет.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 975 пациентов, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 086. Доля свободного коечного фонда составляет 27,7%.

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