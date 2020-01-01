Елена Синица Пермьстат: за год реальная заработная плата в крае выросла на 5,5% Наибольший рост зарплат зафиксирован в сферах гостиничного дела и на предприятиях общепита Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата в апреле 2021 года составила 43,8 тыс.руб. По сравнению с апрелем прошлого года, её рост составил 10,6%. Такие данные приводит Пермьстат.

Также сообщается, что в сравнении с апрелем 2020 года реальная заработная плата в крае выросла на 5,5%.





Наиболее заметный рост зарплаты зафиксирован в сферах гостиничного дела и на предприятиях общепита — 28,8%.





На 26,7% выросли зарплаты в в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.





В сфере водоснабжения и организации сбора отходов рост заработной платы составил 20,2%.





Напротив, снизились зарплаты в сфере транспортировки ( на 5,2%) и административной деятельности (на 3,3%)





За январь-апрель 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 41,7 тыс.руб.





Если сравнивать её с аналогичным периодом 2020 года, то она увеличилась 6,6%, а реальная заработная плата — на 1,6%.

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