Елена Синица

Пермьстат: за год реальная заработная плата в крае выросла на 5,5%

Наибольший рост зарплат зафиксирован в сферах гостиничного дела и на предприятиях общепита

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деньги

  Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата в апреле 2021 года составила 43,8 тыс.руб. По сравнению с апрелем прошлого года, её рост составил 10,6%. Такие данные приводит Пермьстат.

Также сообщается, что в сравнении с апрелем 2020 года реальная заработная плата в крае выросла на 5,5%.

Наиболее заметный рост зарплаты зафиксирован в сферах гостиничного дела и на предприятиях общепита — 28,8%.

На 26,7% выросли зарплаты в в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В сфере водоснабжения и организации сбора отходов рост заработной платы составил 20,2%.

Напротив, снизились зарплаты в сфере транспортировки ( на 5,2%) и административной деятельности (на 3,3%)

За январь-апрель 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 41,7 тыс.руб. 

Если сравнивать её с аналогичным периодом 2020 года, то она увеличилась 6,6%, а реальная заработная плата — на 1,6%.

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