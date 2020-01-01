Елена Синица Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в пермских ТЦ Не соблюдаются нормы и в ряде фитнес-клубов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе проверки 21-22 июня, краевой Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических мер в 33 организациях. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

Несоблюдение норм выявили в организациях сферы общепита, финансов, спорта, транспорта, продовольственной и непродовольственной торговли.





Объекты находятся в Перми и Чусовом.





Так, правилами пренебрегают в ТЦ «Земляника», ТРК «Колизей Атриум»,ТЦ «Навигатор», ТРЦ «Семья»; в магазинах «Светофор», «Мир текстиля», «Склад 159», «Цветы», «Добрый дом», «Рублёвка».





Есть проблемы с соблюдением антиковидных норм и в суши-баре «Фудзияма»; в фитнес-клубах «Алекс.ПРО» и «Уральской лиге шейпинга».





В частности, в организациях не используются устройства для обеззараживания воздуха и нет разметки для соблюдения социальной дистанции. Помимо этого, персонал в этих компаниях работает без средств индивидуальной защиты.

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