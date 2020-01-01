Реализация проекта по застройке бывшего стадиона «Молот» в Перми приостановлена
Варианты использования площадки еще обсуждаются
Проект по застройке бывшего стадиона «Молот» в Перми приостановлен. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, ГК «ПМД» (девелопер проекта) и власти Пермского края продолжают рассматривать разные варианты использования этой территории, в их числе с сохранением стадиона.
Напомним, ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») планировало построить на участке, ограниченном улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева, 11 жилых домов, бассейн с чашей 50 м и парковку на 400 машино-мест. Жилые дома и соцобъекты по проекту планировалось построить к 2027 году. Также в рамках застройки предполагалась реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина. В концепции предусматривалось строительство школы и нескольких детских садов.
Несмотря на критику жителей проект одобрил региональный градсовет и комиссия по ПЗЗ, в июне должны были пройти публичные слушания, однако дата их проведения до сих пор не назначена.
По информации источника «Коммерсанта», девелопер ждет «отмашки властей». Другой источник издания утверждает, что ПМД уже отозвала из комиссии по ПЗЗ заявление о смене зонирования на данной площадке.
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