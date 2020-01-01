Реализация проекта по застройке бывшего стадиона «Молот» в Перми приостановлена Варианты использования площадки еще обсуждаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

Проект по застройке бывшего стадиона «Молот» в Перми приостановлен. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, ГК «ПМД» (девелопер проекта) и власти Пермского края продолжают рассматривать разные варианты использования этой территории, в их числе с сохранением стадиона.

Напомним, ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») планировало построить на участке, ограниченном улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева, 11 жилых домов, бассейн с чашей 50 м и парковку на 400 машино-мест. Жилые дома и соцобъекты по проекту планировалось построить к 2027 году. Также в рамках застройки предполагалась реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина. В концепции предусматривалось строительство школы и нескольких детских садов.

Несмотря на критику жителей проект одобрил региональный градсовет и комиссия по ПЗЗ, в июне должны были пройти публичные слушания, однако дата их проведения до сих пор не назначена.

По информации источника «Коммерсанта», девелопер ждет «отмашки влас­тей». Другой источник издания утверждает, что ПМД уже отозвала из комиссии по ПЗЗ заявление о смене зонирования на данной площадке.









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