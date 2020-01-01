Елена Синица В Прикамье внесли изменения в список дней, когда запрещено продавать алкоголь Изменения коснулись Очёра, Соликамска и Нытвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Краевое правительство внесло изменения в список дней, в которые запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно изменениям, ограничения не будут действовать 26 июня на территории Очёра (планировался День города).

Кроме этого, снимут запрет на продажу алкоголя 25 июня в Юсьве, а 26 июня в Соликамске и Нытве. Там планировалось празднование Дня молодёжи.

Вместе с тем, как сообщается в постановлении, запрет на розничную продажу алкоголя вводится 18 сентября в Краснокамске и 28 августа в Кизеле (в эти даты там будет отмечаться День города)

Напомним, ранее краевой оперштаб принял решение об ужесточении противоэпидемических мер. В частности, было принято решение об отмене или переносе массовых мероприятий на более поздние сроки в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции.

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