Дмитрий Махонин: Завершить проектирование краевой инфекционной больницы планируется до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко провели рабочую встречу. В ходе совещания губернатор представил министру ход реализации проекта строительства краевой инфекционной больницы, рассказал об обеспечении льготными лекарственными препаратами пациентов в крае и о мерах поддержки студентов профильных учебных заведений, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В частности, глава региона сообщил, что новая краевая инфекционная больница на 235 мест входит в число приоритетных объектов здравоохранения в рамках проекта «Пермь-300».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Для сокращения сроков строительства будет использован проект повторного применения. Завершить проектирование планируется во втором полугодии 2021 года.

Работы по проектированию и строительству больницы разделены на два этапа Первый — строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса. Второй этап — строительство основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Сейчас проводится единая закупочная процедура на проектирование и строительство. Заявки принимаются до 1 июля.

Также Дмитрий Махонин рассказал министру о ходе реализации в крае пилотного федерального проекта по обеспечению льготными лекарственными препаратами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, эндоваскулярные вмешательства. Губернатор внёс предложение — расширить категории граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, расширить перечень лекарственных препаратов, либо увеличить интервал обеспечения (в настоящее время выдача медикаментов возможна только в течение года после перенесенного сосудистого события).

Кроме того, Дмитрий Махонин сообщил, что с этого года в Пермском крае для выпускников 9-11-х классов доступно обучение по целевому контракту в колледжах и училищах края по специальности «Фельдшер и медсестра».

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