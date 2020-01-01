Елена Синица В Перми могут открыться филиалы столичных вузов На первом этапе планируется создавать совместные обучающие программы Поделиться Поделиться Твитнуть

В прямом эфире «Авторадио Пермь» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на территории Перми могут появиться филиалы вузов Санкт-Петербурга и Москвы.

«Нам предстоит ещё очень многое сделать, чтобы молодёжь поверила в Пермь. Поверила в то, что наше образование — одно из самых лучших. Для тех, кто хочет учиться в петербургских вузах, я постараюсь сделать всё, чтобы сервис был именно в Перми. Вчера буквально разговаривал с ректором Санкт-Петербургского государственного университета. Мы договариваемся, что на первом этапе создадим совместные обучающие программы с нашими университетами. А дальше, если у нас всё получится, будем задумываться о создании филиалов на территории Перми вузов Санкт-Петербурга», — пояснил Дмитрий Махонин.





Он также добавил, что такая же работа сейчас проводится с Московским государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА).





«Я направил письма ключевым столичным вузам о том, что мы хотим с ними сотрудничать, создавать совместные программы, если получится, то открывать филиалы», — говорит Махонин.

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