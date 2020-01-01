«Уралхим» и «Уралкалий» повторно замораживают цены на продукцию Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «ОХК «Уралхим», совместно с ПАО «Уралкалий», приняли решение зафиксировать цены на основные группы минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей на весь период осенних полевых работ сезона 2021 года. Решение принято в ходе консультаций с Минпромторгом России, сообщает пресс-служба «Уралкалия».

Понимая значимость своей продукции для российского сельского хозяйства в период осенних полевых работ, компания приняла решение о заморозке цен на свои удобрения на уровне мая 2021 года. За пять месяцев 2021 года отпускная цена на продукцию «Уралкалия» выросла на 15%, при этом был увеличен объем отгрузки на внутренний рынок. Компании приняли решение заморозить цены на данный вид продукции на уровне мая 2021. Это означает, что совокупный рост цен на калий для с/х производителей составит 15% в 2021 году. Обязуемся поставить в 2021 году с\х производителям объем не меньше объема 2020 года. Также обеспечим всем необходимым объемом производителей сложных удобрений в соответствии с ценовыми рекомендациями ФАС.

В 2021 году 80% аммиачной селитры, произведенной компанией «Уралхим», было поставлено на российский рынок. За 5 месяцев текущего года рост цен на данный продукт для отечественных с/х производителей составил 25%. При этом объем отгрузок вырос на 10% относительно уровня 2020 года за тот же период. Компания берет обязательство заморозить цены на уровне мая 2021 года до конца осенних полевых работ и обеспечить объем поставки не менее 2020 года. Это означает, что совокупный рост цен на аммиачную селитру не превысит 25-30% в годовом исчислении.

Добавим, компании «Уралхим» и «Уралкалий» в начале текущего сезона уже выступали с социальной инициативой о заморозке цен на удобрения в момент пикового спроса в регионах присутствия и выполнили ее в полном объеме.

За 5 месяцев 2021 года компании «Уралхим» и «Уралкалий» поставили на российский рынок более 1,1 млн тонн различных минеральных удобрений, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Компании являются ответственными производителями удобрений.

Для дополнительной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей «Уралхим» открывает горячую линию. По ней будет проходить оперативное информирование и связь с российскими аграриями, а также координация объемов и цен поставки в период осенних полевых работ.

Дмитрий Коняев, председатель Совета директоров АО «ОХК «Уралхим»:

— Понимая всю социальную ответственность, «Уралхим» и «Уралкалий» сегодня выступают с новой инициативой о повторной заморозке цен на осенний сезон и за обеспечение поставок минеральных удобрений на это время в объеме не меньшем, чем в прошлый период. Такое решение мы приняли в ходе консультаций с Минпромторгом России. При этом, мы хотим без посредников и дополнительных согласований отвечать за принятые решения и выбранный курс перед Правительством РФ. В этой связи компании «Уралхим» и «Уралкалий» сегодня объявляют о прекращении членства в РАПУ. Данный шаг обусловлен тем, что в текущей непростой ситуации, очень сложно вырабатывать и согласовывать со всеми членами РАПУ единую позицию. Безусловно, «Уралхим» и «Уралкалий» работают и продолжат работать в тесной кооперации с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэкономразвития РФ по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями.

В ближайшее время в Минпромторг и Минсельхоз будут направлены необходимые документы и официальные уведомления по данным решениям. «Уралхим» и «Уралкалий» остаются социально ответственными компаниями и в своей деятельности продолжат учитывать достигнутые ранее договоренности об обеспечении российского рынка минеральными удобрениями.

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