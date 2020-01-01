В четверг в Прикамье ожидаются грозы и сильные порывы ветра Также в регионе сохраняется высокая пожароопасность Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 24 июня, в Прикамье возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с при дневной температуре воздуха +28...+30°C, сохраняется высокая пожароопасность, передаёт ТК ВЕТТА.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при сильном ветре необходимо избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями, линиями электропередач, деревьями, на автобусных остановках и т.д. Укрываться рекомендуют в капитальных строениях.

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