Мария Сыропятова Подготовкой изменений в Генплан Перми займётся МКУ «Институт территориального планирования» Жалоба московской компании признана Пермским УФАС необоснованной Поделиться Поделиться Твитнуть

Победителем конкурса на разработку изменений в Генплан Перми признано МКУ «Институт территориального планирования». Протокол о подведении итогов торгов опубликован на портале госзакупок. При этом, контракт будет заключён по максимальной (начальной) цене – 43,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен провести сбор исходных данных, актуализировать концепцию пространственного развития Перми, подготовить проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также снабдить проекты графическими материалами и картами.

Заказчик работ — ГКУ «Институт регионального и городского планирования».

Сергей Копышко

Напомним, конкурс на разработку изменений в Генеральный план Перми был объявлен 19 мая. До завершения срока подачи заявок московская компания ООО «Гипрогор» обратилась с жалобой в УФАС по Пермскому краю на условия конкурса. По мнению заявителей, в документации о закупке предъявлялись завешенные требования к участникам. В антимонопольном ведомстве признали жалобу необоснованной.

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