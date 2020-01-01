Мария Сыропятова Московская компания требует отменить торги на разработку изменений в Генплан Перми УФАС приостановило проведение конкурса на эти работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

УФАС по Пермскому краю приостановило проведение конкурса на разработку изменений в Генеральный план Перми. Это было сделано по жалобе московской компании ОАО «Гипрогор».

В жалобе, выложенной на портале госзакупок, потенциальный участник закупки обосновывает её несоответствием действующему законодательству и требует отменить торги. Среди аргументов – отсутствие требования к потенциальным участникам закупки о наличии лицензии от ФСБ России.

«В техническом задании предусмотрено выполнение нескольких видов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну», - отмечается в жалобе ОАО «Гипрогор».

Также, по мнению заявителей, в конкурсной документации завышены требования к участникам закупки по опыту проведения аналогичных работ.

В частности, среди требований к участникам торгов есть определённое количество разработанных и утверждённых проектов генеральных планов или изменений в них для муниципалитетов площадью не менее 560 кв. м и численностью населения не менее 1 млн чел. Необходимо иметь как минимум 10 таких проектов.

По данным ОАО «Гипрогор», всего в России семь городов, отвечающих заявленным требованиям: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Воронеж, Волгоград, Омск и Пермь. Таким образом, данный пункт сокращает число потенциальных участников торгов, поскольку «подобный опыт имеют только несколько организаций в количестве одного контракта и всего одна организация в количестве трёх контрактов».

В жалобе отмечается, что максимальный опыт выполнения подобных работ имеет МКУ «Институт территориального планирования» города Перми — 27 контрактов с 2016 года.

Рассмотрение жалобы запланировано на 8 июня 2021 года.

Напомним, что конкурс на разработку изменений в Генеральный план Перми был объявлен 19 мая, срок подачи заявок — до 16 июня 2021 года. Согласно техническому заданию исполнитель должен осуществить сбор исходных данных, актуализировать концепцию пространственного развития Перми, подготовить проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также снабдить проекты графическими материалами и картами.

Максимальная (начальная) цена контракта — 43,4 млн руб. Заказчик — ГКУ «Институт регионального и городского планирования».

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