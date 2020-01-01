Елена Синица В Перми на июльские торги выставлены земельные участки общей площадью 49,3 тыс.кв. м. Все, кроме одного, предназначены для строительства жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на торги в июле 2021 года выставляется 14 земельных участков общей площадью 49,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что девять из них предназначаются для индивидуального жилого строительства (ИЖС), четыре — для возведения многоквартирных домов, один — для размещения магазина.





Площадь участков для ИЖС варьируется от 450 до 1014 кв.м. Они располагаются в Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города.





Минимальная начальная стоимость участка составляет 71 тыс.руб., а максимальная — 1,6 млн руб.





Участок под размещение магазина находится по адресу ул.Генерала Панфилова, 3 (Кировский район). Его площадь составляет 4,3 тыс. кв. м., а начальная цена — 1,8 млн руб.





Участки под строительство многоквартирных домов находятся по адресам ул. Менжинского, 6 и 8, ул.Лобачевского,4 и ул.Подводников, 20. Торги по ним должны состояться 29 июля.













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