Мэрия объявила о старте аукционов на строительство четырёх многоквартирных домов Три новых дома появятся в Орджоникидевском районе, один - в Индустриальном Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков по адресам: ул. Лобачевского, 4, Межинского, 6 и 8 в Орджоникидзевском районе и ул. Подводников, з/у 20 в Индустриальном районе города.

Участки предполагается сдать в аренду на срок от 5,5 до 8 лет 8 месяцев под строительство многоквартирных домов.

Начальная цена ежегодной арендной платы участка на ул. Лобачевского, 4 установлена в размере 8,1 млн руб., участков на ул. Менжинского 6 и 8 - по 6,1 млн руб., на ул. Подводников, з/у 20 - 4,7 млн руб.

Победители аукциона должны определиться в конце июля 2021 г.

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