Елена Синица

Антиковидные меры нарушили в 62 организациях края

Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре

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маски магазин

  Константин Долгановский

В период с 4 по 20 июня краевой Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемиологических мер в 62 организациях. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

Нарушения обнаружили в автобусах, магазинах, дошкольных организациях и в заведениях общепита.

Кроме этого, нарушения нашли и в организациях, связанных с медициной и страховыми услугами.

Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре.

В числе основных нарушений — отсутствие устройств для обеззараживания воздуха в помещениях, разметки для соблюдения социальной дистанции, работа персонала без масок и перчаток.

Помимо этого, в некоторых помещениях не проводится уборка с дезинфицирующими средствами, а для сотрудников организаций нет «входного фильтра».

В Роспотребнадзоре также добавили, что преимущественно нарушения находят в магазинах, заведениях общепита и в организациях дошкольного образования.

К нарушителям применят меры административного воздействия.

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