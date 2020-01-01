Елена Синица Антиковидные меры нарушили в 62 организациях края Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 4 по 20 июня краевой Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемиологических мер в 62 организациях. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

Нарушения обнаружили в автобусах, магазинах, дошкольных организациях и в заведениях общепита.





Кроме этого, нарушения нашли и в организациях, связанных с медициной и страховыми услугами.





Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре.





В числе основных нарушений — отсутствие устройств для обеззараживания воздуха в помещениях, разметки для соблюдения социальной дистанции, работа персонала без масок и перчаток.





Помимо этого, в некоторых помещениях не проводится уборка с дезинфицирующими средствами, а для сотрудников организаций нет «входного фильтра».





В Роспотребнадзоре также добавили, что преимущественно нарушения находят в магазинах, заведениях общепита и в организациях дошкольного образования.





К нарушителям применят меры административного воздействия.

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