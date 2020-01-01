Елена Синица
Антиковидные меры нарушили в 62 организациях края
Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре
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В период с 4 по 20 июня краевой Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемиологических мер в 62 организациях. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.
Нарушения обнаружили в автобусах, магазинах, дошкольных организациях и в заведениях общепита.
Кроме этого, нарушения нашли и в организациях, связанных с медициной и страховыми услугами.
Чаще всего пренебрегают правилами в Перми, Березниках, Добрянке, Осе, Кунгуре.
В числе основных нарушений — отсутствие устройств для обеззараживания воздуха в помещениях, разметки для соблюдения социальной дистанции, работа персонала без масок и перчаток.
Помимо этого, в некоторых помещениях не проводится уборка с дезинфицирующими средствами, а для сотрудников организаций нет «входного фильтра».
В Роспотребнадзоре также добавили, что преимущественно нарушения находят в магазинах, заведениях общепита и в организациях дошкольного образования.
К нарушителям применят меры административного воздействия.
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