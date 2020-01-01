Ввод в эксплуатацию жилья в Пермском крае вырос на 10% С начала года в регионе построено 5,5 тыс. квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, с начала января по конец мая 2021 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 5572 квартиры.

Общая их площадь составила 389,1 тыс. кв. м. Это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем ввода многоквартирного жилья составил 223,6 тыс. кв. м, индивидуального — 165,5 тыс. кв м (на 12,2% меньше, чем в январе-мае 2020 года).

Как сообщили в минстрое, в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» перед Пермским краем стоит задача увеличить объем ввода жилья до 1,6 млн кв. м в год к 2026 году.

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