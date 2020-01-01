За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 13 муниципалитетов Пермского края С начала пандемии коронавирусом заразились 59 792 прикамцев Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Из 136 случаев заражения коронавирусом в Прикамье за минувшие сутки 97 выявлены в столице региона, восемь — в Пермском районе, семь — в Чайковском.

Пятеро заболевших — в Чернушинском городском округе, четверо — в Кунгурском муниципальном районе, трое — в Кунгуре.

В Березниках, Кудымкаре, Куединском муниципальном округе, Осинском и Чердынском городских округах выявлено по два случая инфицирования. В Александровском муниципальном округе и Кизеле — по одному.

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