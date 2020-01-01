Эксперты оценили эффективность пермских депутатов Госдумы накануне выборов Большинство сдали позиции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Российские политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов подготовили двенадцатый интегральный рейтинг полезности депутатов Госдумы. Согласно выводам экспертов, гарантированно остаются в парламенте меньше четверти депутатов, а 168 не имеют шансов переизбраться.

Кроме того, подводя итоги, они отмечают, что нагрузка на депутатов в этом созыве распределялась не равномерно: 50% работы выполняли депутаты из топ-50. Из пермских депутатов в топ-25 по-прежнему входят двое: Андрей Исаев (5-е место) и Игорь Сапко (25-е место). При этом в мартовском рейтинге они занимали 3-е и 22-е место соответственно.

Заметно «выросли» в рейтинге Игорь Шубин (он поднялся с 285-го на 234-е место) и Дмитрий Сазонов (с 350-го на 313-е). Алексей Бурнашов, Дмитрий Скриванов и Александр Василенко позиции сдали: Бурнашов опустился с 370-го на 379-е место, Скриванов — с 300-го на 360-е, Василенко — с 395-го на 406-е.

Рейтинг рассчитывается на основании нескольких индексов:

— индекс народного голосования — соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат Клуб» к общему количеству проголосовавших на портале;

— индекс активности в Госдуме — соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию;

— индекс медийности — количество упоминаний о депутате в СМИ и информационно по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учётом федеральных и региональных СМИ и ТВ-каналов;

— экспертный индекс — оценка работы депутата на конкретной территории экспертами.

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