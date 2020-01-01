В Прикамье определены ТОП-5 муниципалитетов по темпам расселения аварийного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в январе-мае расселено 16,426 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных программ. Для каждого муниципалитета установлены целевые показатели на год, в пяти территориях план уже выполнен на 60-93%, сообщают в краевом минстрое.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что улучшение жизни граждан, в том числе решение проблемы жителей аварийного фонда — приоритет в развитии края. «По итогам прошлого года практически каждый 10-й кв. метр «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. Нам важно сохранить динамику: мы должны сделать всё, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные, благоустроенные квартиры», — подчеркивает глава региона.

В Губахе за пять месяцев расселено 1,086 тыс. квадратных метров аварийного жилья, это 93% от годового плана. На втором месте — Верещагинский городской округ, где план расселения на 2021 год выполнен на 87%, расселено 1,911 тыс. квадратных метров аварийного жилья. На 72% со своим планом уже справилась администрация Осинского городского округа, расселено 363 квадратных метров. Высокие темпы работ и в Чусовском городском округе — годовой план выполнен на 67 %, расселено 1,131 тыс. квадратных метров. Замыкает ТОП-5 Бардымский муниципальный район, где за январь-май расселено 326 квадратных метров «аварийки», это 60% от плана территории.

Напомним, в 2019 году Пермский край начал участвовать в национальном проекте «Жилье и городская среда», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта в регионе в срок до сентября 2025 года будет ликвидирован весь аварийный жилфон, признанный таковым до 2017 года. Благодаря параллельной реализации региональных программ, расселение в Прикамье ведется комплексно, дома расселяются целыми кварталами, а люди получают возможность быстрее переехать в комфортное жилье. В сумме с 2019 года по 1 июня 2021 года из аварийных домов переехали почти 16,5 тыс. человек, они проживали на площади 255,9 тыс. кв. метров.

«Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется с опережением более чем на год. По итогам 2020 года регион стал одним из лидеров в стране, и мы продолжаем работать так же активно. Планировалось, что за три года (2019-2021 гг.), будет расселено 216,77 тыс. кв. метров, где проживали свыше 12 тыс. граждан. Этот план уже выполнен на 137%, в благоустроенное жилье переехали 16446 человек, из них 4446 человек — раньше планируемого срока на год и больше», — прокомментировал министр строительства Андрей Колмогоров.

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