Елена Синица В Пермском крае без газа может остаться 5 тыс. абонентов С начала года 900 абонентам газоснабжение уже ограничили Поделиться Поделиться Твитнуть

В июне 2021 года «Газпром межрегионгаз Пермь» направил 5 тыс. абонентам уведомления о возможном отключении газоснабжения из-за задолженности. Об этом сообщает ВЕТТА.

Отмечается, что из-за долгов с начала 2021 года газа лишились 900 абонентов Пермского края.





«Мы регулярно напоминаем нашим абонентам о необходимости своевременно платить за газ. Компания готова пойти навстречу тем, кто оказался в трудной ситуации, и предоставить, например, рассрочку. Злостным должникам нужно помнить, что санкции за неплатежи неизбежны», — пояснил заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Волегов.





Уточняется, что возобновить подачу газа возможно только при оплате долга, а также работ по отключению и подключению абонента к газовой сети.

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