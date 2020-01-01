Как торговать на Форекс без индикаторов Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговля на Форекс без индикаторов становится всё более популярной. В своей деятельности профессиональные трейдеры доходят до минимума количества индикаторов либо отказываются от них вообще. Несмотря на то, что они призваны упрощать торговлю, все, кто давно работает в данном направлении, стараются постепенно отходить от них.

Каким образом ведётся торговля без индикаторов

Сегодня придумано несколько способов торговать на Форекс онлайн, не используя вспомогательные программы либо ограничившись их незначительным количеством. Таким образом ведётся:

Трейдеру достаточно применять сведения о ценовых индексах, прописывая уровни поддержки и сопротивления. Цена в итоге перемещается от одного уровня к другому и, выявляя их сильные и слабые стороны, можно давать прогноз последующему движению цен.

Торговля по паттернам тоже заслуживает внимания, она в чем-то схожа с аналогичным свечным анализом. В рамках данной стратегии достаточно запомнить определённую информацию и открывать сделки именно тогда, когда они появляются на графике.

Торговля через усреднение — ещё один распространенный вариант. В этом случае используется обычный математический расчет без подбора каких-либо параметров для переменных. По сути, речь идет о стратегии усреднения, позволяющей решить вопрос входа на рынок и последующего вывода позиции в безубыточное состояние. Не нуждается в индикаторах и волновой анализ. Он основан на теории Эллиота, суть которой заключается в необходимости делать пометки непосредственно на графике, отмечая определённые места цифрами либо галочками.

Перечисленные варианты торговли — это далеко не весь перечень работ на рынке без индикаторовю Непосредственно цена подразумевает необходимость учитывать отдельные продолжения тренда и конкретные признаки разворота.

Порой просто исследовать цену можно для того, чтобы своевременно открыть и закрыть позицию, пользуясь анализом подобного типа, как одним из самых эффективных инструментов. Это как раз тот случай, когда нужно, не оглядываясь на рекомендации, не оставлять график без внимания, учитывая, что все сведения предоставляет непосредственно рынок в полном объеме. Трейдеру же остаётся только решить, какой именно торговый подход он будет использовать, главное, чтобы он был понятен ему и позволил получить доход.

Гиперссылка с сайта https://www.home.saxo/ru-ru/

Реклама.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.