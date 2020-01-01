Мария Сыропятова Японский бренд Uniqlo уточнил дату открытия магазина в Перми Он начнёт работать в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

Японский бренд одежды Uniqlo уточнил сроки открытия первого магазина в Перми. По сообщению официального Instagram-аккаунта, открытие пермского магазина должно состояться в сентябре 2021 года.

В понедельник, 21 июня, стало известно, что магазин Uniqlo в Перми откроется на первом этаже ТРУ «Планета». Его площадь — 1,1 тыс. кв.м. Вместе с пермским магазином бренд открывает свои точки продаж в «Центре Галереи Чижова» в Воронеже и ТЦ «Планета» в Уфе. Открытия запланированы, соответственно, на октябрь и ноябрь 2021 года.

Напомним, что ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Открытие центра первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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