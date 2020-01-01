Японский бренд Uniqlo открывает первый фирменный магазин в Перми Открытие запланировано на осень Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

Осенью 2021 года в Перми откроется первый магазин японского бренда одежды Uniqlo. Об этом сообщает пресс-служба компании застройщика ТРЦ «Планета» Malltech.

Ожидается, что магазин Uniqlo будет расположен на 1 этаже ТРЦ «Планета», площадь магазина составит более 1,1 тыс. кв. м.

Напомним, что ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Открытие центра первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на апрель 2021 года.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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