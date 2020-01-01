С начала года в Пермском крае открыто три тысячи вакансий с удаленным форматом работы Это больше, чем за весь прошлый год Поделиться Поделиться Твитнуть

За 2020 год в Пермском крае было открыто 2,4 тыс. вакансий с удаленной занятостью. Это почти в полтора раза больше, чем в 2019 году. Всего с начала года в Прикамье открыто 3 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. А с 1 по 18 июня текущего года в регионе зафиксировано 0,6 тыс. подобных вакансий. Об этом сообщает hh.ru.

В целом по стране, количество вакансий с удаленной занятостью в 2020 году почти достигло 200 тыс. (рост по сравнению с 2019 годом - в два раза). В первой половине 2021 года тренд на увеличение вакансий с удаленным форматом работы сохраняется, а в начале лета, из-за обострения ситуации с коронавирусом, он даже усилился.

В период с 1 по 18 июня 2021 на hh.ru было размещено почти 48,8 тыс. вакансий с удаленной занятостью, что стало рекордом за всю историю рынка труда в РФ. Предыдущий пик (46,8 тыс.) был зафиксирован в апреле 2021 года.

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