Мария Сыропятова Администрация Мотовилихи объявила о сносе ещё 159 гаражей Срок добровольного демонтажа объектов на ул. Красногвардейской и Старцева истекает 24 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти требуют от владельцев добровольно демонтировать ещё 159 металлических гаражей. 107 из них находятся в микрорайоне Висим по адресу ул. Красногвардейская, 7/2, остальные 52 — в микрорайоне Садовый по адресам ул. Старцева, 3 и 5. Объявления с требованием опубликовала администрация Мотовилихинского района.

Срок добровольного демонтажа истекает 24 июня 2021 года.

Как сообщили в администрации, гаражи находятся на муниципальной земле, поэтому размещены на участках незаконно, при этом собственники железных боксов не выявлены.

Согласно установленным процедурам, если демонтаж не будет произведён добровольно, то гаражи уберут принудительно и складируют на площадке временного хранения. Забрать их собственники смогут в течение полугода после сноса.

Напомним, что администрация Мотовилихинского района также требует от собственников демонтировать гаражи на бульваре Гагарина, 56.





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