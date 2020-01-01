Мария Сыропятова Администрация Перми планирует снести семь десятков гаражей Все они расположены в микрорайоне «Городские горки» Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Городские власти Перми требуют добровольного демонтажа 72 металлических гаражей в микрорайоне «Городские горки». Все эти гаражи расположены по адресу: бульвар Гагарина, 56. Добровольный демонтаж должен быть произведён до 24 июня 2021 года.

При этом собственники сотрудниками администрации Мотовилихинского района города Перми были не установлены. Городские власти считают, что эти гаражи установлены на муниципальной земле незаконно. Если собственники не выполнят требования администрации добровольно, то гаражи уберут принудительно.

В 2016 году по бульвару Гагарина, 56 уже принудительно демонтировали металлические гаражи. Тогда металлические гаражи складировали на площадке временного хранения, и их собственники могли вернуть в течение полугода после сноса. При этом в администрации Мотовилихинского района тогда отмечали, что при принудительном демонтаже должен обязательно присутствовать сотрудник администрации района.

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