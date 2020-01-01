Стал известен размер ущерба от пожара в природном парке «Пермский» Он оценён в четыре млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Усьвинские столбы

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Ущерб от недавнего пожара на Усьвинских столбах (природный парк «Пермский») оценен более чем в четыре млн рублей. Об этом сообщили в минприроды края.

Всего выгорело 0,9 га скального массива, по которому проходит один из самых популярных в Пермском крае туристических маршрутов. В ведомстве обратились к туристам с просьбой до конца года больше не посещать данную территорию, «чтобы природа могла восстановиться».

Напомним, пожар на Усьвинских столбах начался днем ​​14 июня. К вечеру тоже дня его удалось локализовать. 16 июня пожар ликвидирован полностью.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности туристами.

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