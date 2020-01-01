Пожар в Усьвинских столбах локализован Площадь возгорания составила 0,46 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Усьвинские столбы

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Пожар в природном парке «Пермский» в районе Усьвинских столбов локализован в 17 час. 50 мин. 14 июня. Об этом сообщили в минприроды Пермского края.

Площадь возгорания составила 0,46 га.

В тушении пожара принимали участие сотрудники природного парка «Пермский» и Чусовской лесопожарной станции — всего восемь человек . Как отмечают в министерстве, пожар низовой (горел валежник), огонь распространялся слабо.

В настоящее время ведутся работы по полной ликвидации локализованного лесного пожара в Усьвинских столбах. К работам привлечены 19 человек, 3 единицы техники и 2 единицы оборудования.

Напомним, сообщение о возгорании на особо охраняемой природной территории поступило 14 июня в 13 час. 10 мин.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности туристами.

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