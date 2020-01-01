Туристы устроили пожар в природном парке «Пермский» Тушение горящего валежника ведётся на Усьвинских столбах Поделиться Поделиться Твитнуть

Усьвенские столбы

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В воскресенье, 14 июня, в 13:10 в Чусовское лесничество поступило сообщение о возгорании на территории Усьвинских столбов (входят в природный парк «Пермский»). Возгорание обнаружено на площади 0,2 га. Об этом сообщили в минприроды Пермского края.

«На месте работают три сотрудника природного парка «Пермский», две мотопомпы, — рассказал директор Чусовского лесничества Андрей Баша. — Пожар низовой, горит валежник. Распространение огня несильное. Пожар под контролем».

Также Баша сообщил, что на подъезде к очагу возгорания пять специалистов Чусовской лесопожарной станции, также к тушению присоединятся работники лесоарендатора.

По предварительным данным, пожар начался из-за туристов, допустивших нарушение правил пожарной безопасности.

Это уже 61-ый пожар на особо охраняемой природной территории с начала пожароопасного сезона. Огнем повреждено более 525 га территории лесного фонда, добавили в министерстве.

Напомним, до 10 сентября в лесах Пермского края установлен особый противопожарный режим: вне оборудованных кострищ запрещено разжигать костры в лесах, разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор и горючие материалы. Штраф для граждан составляет до 5 тыс. руб., должностных лиц — до 40 тыс. руб, юрлиц — до 0,5 млн руб.





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