Валерия Рогожникова Участок дороги ул. Восстания отремонтируют за 50 млн. руб. Протяжённость участка — примерно 2 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила аукцион на ремонт участка ул. Восстания от ул. 1905 года до ул. Сельскохозяйственная. Объем работ оценили в 50 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Из технического задания следует, что подрядчику нужно выполнить работы по замене асфальта и бордюров, восстановлению колодцев, замене ограждений и перил, а также ремонту тротуаров.

Объем выполняемых работ — 15,5 кв. м. Протяженность участка — примерно 2 км. Работы необходимо начать с 15 апреля 2022 года, а завершить планируется к 1 сентября 2023 года. Заявку на участие в торгах можно подать до 29 июня текущего года.

Напомним, ранее прошёл аукцион на ремонт двух дорог в Мотовилихинском районе: ул. Славянова (от перекрёстка с ул. Восстания до ул. Лифанова) и ул. Лифанова (от перекрёстка с ул. Славянова до ул. Якова Свердлова). Подрядчик проведёт ремонт за 27,3 млн руб.

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