Коронавирус сконцентрировался в восьми территориях Прикамья Лидерами по заболеванию COVID-19 стали Пермь, Пермский район и Соликамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, 90 инфицированных коронавирусом в Пермском крае за минувшие сутки выявлены в столице региона, 18 — в Пермском муниципальном районе, 11 — в Соликамском городском округе.

Пятеро заболевших — в Березниках, по одному — в ЗАТО «Звёздный», Кунгуре, Добрянском и Чернушинском городских округах.

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