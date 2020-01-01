Елена Синица В июне две авиакомпании запускают прямые рейсы из Перми в Анталью Также появились рейсы в Стамбул Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно расписанию пермского аэропорта «Большое Савино» уже в июне авиакомпании Red Wings и Azur Air запускают прямые перелёты в Анталью (Турция).

Так, первый рейс авиакомпании Red Wings запланирован на 23 июня. Компания будет выполнять полёты три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Полётная программа рассчитана до 16 октября.





В период с 24 июня по 31 октября летать до Антальи также будет Azur Air. Полёты планируются пять раз в неделю (все дни, кроме вторника и субботы).





Также в расписании появились рейсы в Стамбул.





С 24 июня по 25 октября авиакомпания Nordwind будет осуществлять полёты по понедельникам и четвергам.





Напомним , 18 июня федеральный оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

С 28 июня возобновится авиасообщение с Болгарией, США, Италией, Северной Македонией, Бельгией, Иорданией, Ирландией и расширится география перелётов с Грецией, Австрией, Азербайджаном, Арменией. Может быть увеличено количество рейсов в Финляндию, Хорватию, Катар и Швейцарию.

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