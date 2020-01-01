Елена Синица За год число предприятий-загрязнителей в крае выросло на 45% Теперь в Прикамье — 2117 таких объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

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Прикамье стало одним из лидеров по абсолютному числу новых загрязняющих атмосферу предприятий в 2020 году. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно исследованию, по этому показателю в ТОП вошли Краснодарский край (+1984 новых предприятия), Московская область (+1218), Ростовская область (+772), Башкортостан (+738), Забайкальский край (+726), Владимирская область (+722), Удмуртия (+670), Пермский край (+660), Новосибирская область (+596), а также Ханты-Мансийский автономный округ (+571).

Как сообщается в исследовании, наиболее заметный рост предприятий-загрязнителей пришёлся на слабо- и среднеразвитые регионы.

В их числе Севастополь (рост на 258%, до 247 объектов), Чечню (+242%, до 65 объектов), Тыва (+235%, до 104 объектов), Ивановская область (+115%, до 543 объектов), Владимирская область (+107%, до 1394 объектов). Кроме этого, интенсивный рост замечен в Забайкальском крае (+84%, до 1589 объектов), Удмуртии (+57%, до 1853 объектов), Тульской области (+51%, до 879 объектов), Калмыкии (+49%, до 241 объектов).

Замыкает ТОП-10 Пермский край. Здесь за год число таких предприятий выросло на 45% ­ до 2117 объектов.

Отмечается, что из всех регионов-лидеров только Пермский край относится к индустриально развитым, так как экономика края опирается на добывающую промышленность.

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