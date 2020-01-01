Вид на жительство в Румынии: процедура получения в 2021 году

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Румыния привлекает многих иммигрантов, особенно граждан постсоветских государств. Благосостояние румын постоянно развивается, экономика находится в стадии подъема, несмотря на то, что уровень жизни в стране немного ниже, чем на других территориях Европы. Правительство делает все возможное, чтобы местные граждане и переезжающие иностранцы жили в достатке и комфорте.

Чтобы приехать в Румынию на срок более 3 месяцев, путешественник должен оформить долгосрочную визу. На основе нее выдается ВНЖ, а затем оформляется ПМЖ. Но предусмотрены и более быстрые способы эмигрировать в Румынию и получить румынский паспорт, пишут юристы международной компании International Business.

Процедура получения вида на жительство

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Оформление документов начинается в стране заявителя. Иностранцы, проживающие на территории Евросоюза, могут находиться в Румынии длительное время (до 90 дней), оформлять долгосрочную визу типа D им не требуется. Для остальных это правило — обязательно. На этапе оформления разрешения гражданину необходимо подготовить множество документов, большая часть из которых потребуется ему позже во время получения ВНЖ.

Когда срок действия визы подходит к концу (остается не менее 30 дней действия), иностранец должен продлить разрешение в миграционной службе МВД или подать документы на ВНЖ.

На каких основаниях выдается вид на жительство

Гражданин может претендовать на разрешение в случаях:

На основании покупки недвижимости владелец не может претендовать на получение ВНЖ.

В каждом случае действуют свои условия для выдачи документа. Срок разрешения может отличаться, в зависимости от ситуации. Обычно вид на жительство действует 1 год. По истечении этого срока человек имеет право продлить его. После 5-летнего непрерывного проживания в Румынии иностранец имеет право подать заявку на ПМЖ. Непрерывным считается проживание, когда гражданин находился в пределах государства в течение полугода, а общее время отсутствия не превышает 10 месяцев.

Срок действия ПМЖ может быть 5-летним или 10-летним (в случае вступления в брак с румыном). Постоянное разрешение не выдается студентам или приезжим по гуманитарным причинам. Чтобы получить гражданство, нужно жить в стране не менее 8 лет (при заключении брака 5 лет).

Какие документы нужно подать

В каждой ситуации подается свой список бумаг, но есть и обязательный перечень в любом случае:

  • Заявление, лично заполненное иммигрантом по образцу.

  • Загранпаспорт и его копия.

  • Медстраховка.

  • Медицинская справка, подтверждающая отсутствие у иностранца серьезных болезней.

  • Свидетельство о собственности на квартиру или договор аренды, как доказательство того, что приезжему есть где жить.

  • Банковская выписка, демонстрирующая финансовую стабильность заявителя (в месяц он должен получать доход не менее 580 евро).

  • Справка об отсутствии судимости.

  • Иные документы, в зависимости от основания переезда (свидетельство о браке, справка из учебного заведения о зачислении и т.д.)

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