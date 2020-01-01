Вид на жительство в Румынии: процедура получения в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Румыния привлекает многих иммигрантов, особенно граждан постсоветских государств. Благосостояние румын постоянно развивается, экономика находится в стадии подъема, несмотря на то, что уровень жизни в стране немного ниже, чем на других территориях Европы. Правительство делает все возможное, чтобы местные граждане и переезжающие иностранцы жили в достатке и комфорте.

Чтобы приехать в Румынию на срок более 3 месяцев, путешественник должен оформить долгосрочную визу. На основе нее выдается ВНЖ, а затем оформляется ПМЖ. Но предусмотрены и более быстрые способы эмигрировать в Румынию и получить румынский паспорт, пишут юристы международной компании International Business.

Процедура получения вида на жительство

Оформление документов начинается в стране заявителя. Иностранцы, проживающие на территории Евросоюза, могут находиться в Румынии длительное время (до 90 дней), оформлять долгосрочную визу типа D им не требуется. Для остальных это правило — обязательно. На этапе оформления разрешения гражданину необходимо подготовить множество документов, большая часть из которых потребуется ему позже во время получения ВНЖ.

Когда срок действия визы подходит к концу (остается не менее 30 дней действия), иностранец должен продлить разрешение в миграционной службе МВД или подать документы на ВНЖ.

На каких основаниях выдается вид на жительство

Гражданин может претендовать на разрешение в случаях:

На основании покупки недвижимости владелец не может претендовать на получение ВНЖ.

В каждом случае действуют свои условия для выдачи документа. Срок разрешения может отличаться, в зависимости от ситуации. Обычно вид на жительство действует 1 год. По истечении этого срока человек имеет право продлить его. После 5-летнего непрерывного проживания в Румынии иностранец имеет право подать заявку на ПМЖ. Непрерывным считается проживание, когда гражданин находился в пределах государства в течение полугода, а общее время отсутствия не превышает 10 месяцев.

Срок действия ПМЖ может быть 5-летним или 10-летним (в случае вступления в брак с румыном). Постоянное разрешение не выдается студентам или приезжим по гуманитарным причинам. Чтобы получить гражданство, нужно жить в стране не менее 8 лет (при заключении брака 5 лет).

Какие документы нужно подать

В каждой ситуации подается свой список бумаг, но есть и обязательный перечень в любом случае:

Заявление, лично заполненное иммигрантом по образцу.

Загранпаспорт и его копия.

Медстраховка.

Медицинская справка, подтверждающая отсутствие у иностранца серьезных болезней.

Свидетельство о собственности на квартиру или договор аренды, как доказательство того, что приезжему есть где жить.

Банковская выписка, демонстрирующая финансовую стабильность заявителя (в месяц он должен получать доход не менее 580 евро).

Справка об отсутствии судимости.

Иные документы, в зависимости от основания переезда (свидетельство о браке, справка из учебного заведения о зачислении и т.д.)

Гиперссылка с сайта https://international.business.

Реклама.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.