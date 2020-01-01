Елена Синица На этой неделе температура воздуха в крае может подняться до +32°C Сохранится дефицит осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Пермском крае ожидается жаркая погода. При этом, сохранится дефицит осадков и высокая пожароопасность. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, в понедельник, 21 июня, ожидается переменная облачность, в некоторых районах возможен дождь. Днём температура воздуха составит +20...25°C.





Во вторник в отдельных районах по прогнозам возможна гроза. Днём температура воздуха поднимется до +32°C. Ночью она составит +10…+15 °C.





В среду прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах возможен дождь. Днём температура воздуха составит от +24 до +29°C.





В четверг ночью будет +9...+14°C , днем потеплеет до +24...+29 градусов°C.





В пятницу могут пройти грозы с дождями. Температура днём превысит +30°C.





По данным портала Meteo59.ru, в выходные сохранится очень тёплая погода на грани жары с дефицитом осадков. Не исключено повышение температуры воздуха ещё на 1-3°C. Возможны дожди.

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