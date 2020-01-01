Елена Синица Территорию Пермского шлюза благоустроят за 2,9 млн руб. Начальная стоимость контракта была в два раза больше Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский шлюз

Константин Долгановский

Благоустройством территории Пермского шлюза займётся ООО «Стройтрансавто». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик предложил выполнить работы за 2,9 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 5,8 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчик должен расчистить площадь от корней деревьев (выкорчевать 1240 пней) и кустарников, провести планировку площадей со срезкой неровностей механизированным способом, вывезти древесину, корни и срезанный дёрн.





Срок выполнения работ — не позднее 15 октября 2021 года.

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