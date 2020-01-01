В Пермском районе по дорожному нацпроекту отремонтированы две дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В Пермском муниципальном районе работы завершены сразу на двух объектах: Култаево — Нижние Муллы и р. Пыж — Ванюки. Протяженность этих дорог суммарно составляет 3,7 км, сообщают в краевом минтрансе.

Дорога Култаево — Нижние Муллы расположена в Култаевском сельском поселении, в районе д. Мураши и д. Петровка, и ведет к д. Шилово и с. Култаево. По данным краевого Министерства транспорта, ремонта здесь не было 12 лет. Благодаря нацпроекту дорогу привели в нормативное состояние от автобусной остановки «Петровка» до остановки «Новое Заполье». Протяженность участка составила 2,4 км. Работы выполняло ООО «ДСК «Магистраль».

Отметим, данная дорога — альтернативный въезд в центр Култаевского сельского поселения. Она также обеспечивает транспортную связь сразу для нескольких населенных пунктов. Суммарно в них проживает сегодня более 12 тыс. человек.

Главное событие для местных жителей — появление нового тротуара от остановки «Петровка» до д.Шилово, которого раньше вдоль дороги не было. Его обустроили именно по их многочисленным просьбам. Протяженность тротуара составила 709 метров. По словам местной жительницы Антониды Глуховой, результатами ремонта довольна и она, и все ее соседи: «Хорошо сделали дорогу. И дорогу, и тротуар — все для людей. Здесь и деток много живет, и молодых семей. В школу ходят, поэтому мы очень благодарны».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал важность реализации нацпроекта в регионе. В особенности — применения комплексного подхода при ремонте дорожных объектов. «Благодаря такому подходу обновляется не только асфальт, но и приводится в порядок вся сопутствующая дорожная инфраструктура: съезды, обочины, тротуары, освещение. Дороги тем самым становятся безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов», — отмечал глава региона.

Работы на дороге Култаево — Нижние Муллы также проводились в комплексе. Помимо обновления асфальта и обустройства тротуара здесь также укрепили обочины, оформили съезды, установили 24 опоры освещения с люминисцентными светильниками. Был произведен ремонт разрушенных участков дороги, заменен бортовой камень с бетонного на гранитный, установлены два новых автобусных павильона на остановках «Петровка» и «Новое Заполье». Для безопасности дорожного движения на объекте обустроили искусственные неровности в местах пешеходных переходов, заездные карманы, установили барьерное ограждение и новые дорожные знаки.

Вторым готовым объектом стала дорога р. Пыж — Ванюки в Савинском сельском поселении. Это участок Гамовского тракта, проходящий по границе д. Ванюки от шоссе Космонавтов до р. Пыж. Его длина составила 1,33 км. Это дорога в направлении Осенцовского промузла, альтернативный въезд в д. Ванюки и основная дорога в с. Гамово. Суммарно в этих двух населенных пунктах проживает более 7 тыс. человек. Кроме того, на данной территории расположены садовые товарищества, а по Гамовскому тракту курсируют межмуниципальные автобусные маршруты № 104 и № 130.

В рамках контракта на обновленном участке заменили асфальт, укрепили обочины, оформили съезды, заменили часть освещения, обустроили искусственные неровности, установили барьерное ограждение вблизи пешеходного перехода у Савинской средней школы. Финальными работами стали установка новых дорожных знаков и нанесение разметки.

Приемка двух дорог прошла с участием представителей краевого Министерства транспорта, администрации Пермского района, представителей заказчика и подрядной организации, а также ГИБДД и общественников. В ходе осмотра комиссия выявила небольшие недочеты, которые будут устранены в ближайшие дни. После этого будут подписаны документы на ввод дорог в эксплуатацию. Отметим, все взятые до приемки пробы асфальтобетона без нареканий прошли проверку двумя лабораториями.

Напомним, в текущем году в Прикамье на ремонт объектов по нацпроекту из бюджетов всех уровней выделено 2,4 млрд руб. Дороги обновятся как на территории края, так и в четырех муниципалитетах: г. Перми, Пермском районе, а также в Добрянском и Краснокамском городских округах. В Пермском муниципальном районе до конца дорожного сезона обновится семь дорог протяженностью более 16 км.

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