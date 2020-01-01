Валерия Рогожникова Дороги в Мотовилихинском районе отремонтируют за 27,3 млн руб. Начальная цена контракта была на 6 млн руб. больше Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По итогам аукциона на ремонт автомобильных двух дорог в Мотовилихинском районе ул. Славянова (от перекрёстка с ул. Восстания до ул. Лифанова) и ул. Лифанова (от перекрёстка с ул. Славянова до ул. Якова Свердлова) победителем объявлена ООО СК «Атриум». Протокол проведения итогов открытого конкурса опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 33 млн. руб. Подрядчик проведёт ремонт за 27,3 млн руб.

Помимо ООО «Строительная компания Атриум», на конкурс заявлялось еще восемь подрядчиков, четыре из которых были признаны соответствующими требованиям.

Согласно техническому заданию, объёмы выполняемых работ на участке ул. Славянова — 7,8 тыс. кв. м, а на участке ул. Лифанова — 2,2 тыс. кв. м. Протяжённость обоих участков — примерно по 600 м. Подрядчик должен выполнить работы по замене асфальта и бордюров, а также восстановить канализационные колодцы, заменить ограждения и отремонтировать тротуары.

Сроки выполнения работ — с 15 апреля 2022 г. до 1 сентября 2023 г.

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