Для борьбы с борщевиком 25 га зелёных массивов Перми обработают гербицидами Часть объёма работ уже выполнена Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началась химическая обработка участков, где произрастает борщевик Сосновского. В этом году уничтожение ядовитого растения запланировано на площади 25 га, работы пройдут в разных районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.





В Орджоникидзевском районе (по ул. Верхнеудинская, Новоалмазная, Фрунзе и другим) на площади 0,875 га химическая обработка уже завершена.





Как отметили в мэрии, специализированная организация для борьбы с борщевиком использует гербициды. Эти химикаты не представляют опасности для человека и животных и воздействуют только на растение.





Второй этап обработки запланирован на июль.





Напомним, в ноябре 2015 года борщевик Сосновского был включен в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный минсельхозом РФ.





Программа борьбы с борщевиком реализуется в Прикамье второй год. По последним данным, засорение борщевиком в Пермском крае составляет 59 тыс. га. Самое сильное - в Нытвенском городском округе, в Пермском и Чернушинском районах. С прошлого года на уничтожение борщевика из краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципальными образованиями выделяется по 40 млн руб.













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