Алексей Клочихин «Там, где растёт борщевик, жить невозможно» Опасный сорняк в крае будет уничтожен в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Борьба с борщевиком Сосновского стала одной из тем для обсуждения на последнем заседании краевого правительства. Актуальность вопроса подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заявив, что там, где разросся борщевик (а это почти 60 тыс. га территории нашего региона), «жить невозможно».

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Юрий Крестьянников, программа борьбы с борщевиком реализуется в нашем регионе всего лишь второй год, и недооценивать эту опасность чревато серьёзными последствиями: в прошлом году сотрудники нескольких подрядчиков после обработки заросших борщевиком участков без специальных мер предосторожности попали в больницу.

По последним данным, засорение борщевиком в Пермском крае составляет 59 тыс. га. При этом большая часть опасных сорняков растёт на землях сельхозназначения (38 тыс. га). Но немало борщевика произрастает и на землях населённых пунктов (9 тыс. га). Разумеется, именно территории проживания людей находятся в приоритете при уничтожении вредной культуры.

Самое сильное засорение борщевиком отмечается в Нытвенском городском округе, в Пермском и Чернушинском районах. Во всём Пермском крае борщевика нет только в Горнозаводске и ЗАТО «Звездный». Больше всего опасного сорняка (25 тыс. га) растёт на землях, которые принадлежат муниципалитетам. 14 тыс. га борщевика приходится на краевые земли, 12 тыс. — на частные, 8 тыс. — на федеральные.

С прошлого года на уничтожение борщевика из краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципальными образованиями выделяется по 40 млн руб. Но на эти средства сорняк можно убирать только на землях государственной формы собственности. Причём субсидия предоставляется на уничтожение борщевика только в населённых пунктах. Из краевого бюджета компенсируют 75% от суммы расходов на уничтожение борщевика (остальные 25% оплачивает муниципалитет).

Всего за 2020 год за счёт всех источников в Пермском крае борщевик уничтожили на 4300 га. При выполнении работ за счёт средств субсидий работы по гарантии будут проводить ещё два года.

Пять муниципальных образований в борьбе с борщевиком использовали только механический способ (кошение), девять муниципалитетов применяли химические способы борьбы с опасным растением (опрыскивание), 17 муниципальных образований использовали в уничтожении вредной культуры оба метода борьбы.

В населённых пунктах за прошлый год убрали 1037 га борщевика (в основном за счёт средств субсидий и бюджетов поселений), 2882 га опасного растения уничтожили на землях сельхозназначения (здесь большей частью работы проводились за счёт средств частных землепользователей). Ещё 375 га борщевика устранили на обочинах дорог, где сорняк растёт особенно буйно.

По словам Юрия Крестьянникова, в 2021 году в Прикамье будут обработаны 5 тыс. га земель, засорённых борщевиком. Из них 2,4 тыс. га обработают за счёт средств субсидии. Почти 600 га будут обработаны из прочих бюджетных источников. Планируется, что 2 тыс. га обработают владельцы частных земель.

«С этой проблемой можно справиться, только выполняя работы в комплексе», — подчеркнул замминистра.

Нужно добавить, что подрядчики обязаны по гарантии вновь провести мероприятия по уничтожению борщевика в случае его повторного произрастания на обработанных территориях. Например, в мае подрядчики уже вышли на контрольные мероприятия на участки, которые обрабатывались в прошлом году.

За неуничтожение борщевика действуют штрафы. Для граждан — от 500 до 2000 руб. Для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Кроме того, за зарастание сорной растительностью (в том числе и борщевиком) земель сельхозназначения полагаются следующие штрафы: для граждан — от 300 до 500 руб., для должностных лиц — от 500 до 1000 руб., для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Контрольные мероприятия проводят управление Россельхознадзора по Пермскому краю и органы муниципального земельного контроля.

Крайне важно, что в этом году подрядчики могут приступить к работам уже в мае-июне, до стадии цветения борщевика, когда его уничтожение наиболее эффективно. Девять муниципалитетов уже начали проводить работы. В 12 муниципальных образованиях заключены контракты на проведение работ, борщевик начнут уничтожать в мае-июне. У трёх муниципалитетов размещён аукцион, у четырёх документация пока готовится.

Стоит отметить, что в «Порядок расходования субсидии» добавили норму, благодаря которой экономию по итогам конкурса можно оперативно направить на уничтожение борщевика на дополнительных участках.

«За 2021 год планируется почти полностью уничтожить борщевик на землях населённых пунктов в десяти муниципалитетах, — отметил Юрий Крестьянников. — Это Губаха, Березники, Кунгур, Суксун, Чусовой, Кизел, Большесосновский, Юрлинский, Кочёвский и Кудымкарский муниципальные округа. В дальнейшем на этих территориях работы по уничтожению борщевика продолжатся на землях других категорий (не муниципальных)».

В пяти муниципальных образованиях на землях населённых пунктов борщевик уничтожат на 60–80%: Верещагино, Очёр, Берёзовский МО, Добрянка, Ординский муниципальный округ.

При обнаружении борщевика Сосновского можно позвонить или направить обращение в администрацию своего муниципалитета, минсельхоз Пермского края, в Россельхознадзор, а в случаях произрастания борщевика в отводах дорог — в органы, ответственные за их содержание.

Кроме того, каждый житель Прикамья может заявить о проблеме с борщевиком на портале «Управляем вместе». После публикации жителем информации о проблеме на сайте поступает сигнал непосредственно в личный кабинет ответственного, и в дальнейшем проблемный участок муниципалитет включает в план мероприятий по уничтожению борщевика. Начиная с прошлого года таким образом уже поступили и обработаны 507 сообщений от жителей. Все заявленные участки занесены на интерактивную карту.

С этого года на портале действует сервис, при котором на каждое обращение житель получает полный ответ о сроках проведения планируемых работ на заявленном участке либо о плане проверок в отношении собственников, которые допустили зарастание борщевиком. Таким образом, в Прикамье создана система работы, которая позволяет отслеживать ход уничтожения борщевика на каждом засорённом земельном участке.

По предварительным планам, окончательно борщевик в Пермском крае будет уничтожен в 2023 году.

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