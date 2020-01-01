Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Перми В целом новые случаи COVID-19 диагностированы в 16 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, 66 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлено в краевой столице. Ещё по девять заболевших — в Чайковском и Березниках, восемь — в Пермском районе.

Семь диагнозов коронавирус поставлено в Чердынском районе, пять — в Кунгурском, по четыре заболевших — в Лысьвенском и Чусовском округах.

В Осинском, Октябрьском и Чернушинском округах инфицировано по трое жителей, в Губахе — двое, в Еловском, Красновишерском, округах и Кизеле — по одному.

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