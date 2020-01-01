Количество заразившихся коронавирусом в Пермском крае растёт За сутки выявлено 130 новых случаев инфицирования Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадозра, за минувшие сутки новые случаи COVID-19 диагностированы у 130 жителей Пермского края.

Среди заразившихся — 10 детей, при этом 58% заболевших — люди младше 50 лет, сообщает пресс-служба краевой администрации.

93 пациента проходят лечение на дому, 37 — в больницах региона.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 59 528 случаев заболевания коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.