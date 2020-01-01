Новые случаи COVID-19 диагностированы у жителей 15 территорий Пермского края В Перми — 90 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 122 заболевших коронавирусом за последние сутки, 90 человек проживают в Перми. В Октябрьском городском округе — семь инфицированных, в Чайковском — шесть.

В Добрянском и Осинском городских округах зафиксировано по четыре случая заболевания, в Александровском муниципальном округе — два.

По одному заболевшему выявлено в Куединском муниципальном округе, Кунгурском и Пермском муниципальных районах, Верещагинском, Горнозаводском, Гремячинском, Лысьвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

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