Утверждены федеральный и региональный списки «Единой России» на выборах в Госдуму РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 19 июня, в Москве прошёл XX Съезд партии «Единая Россия», где были определены ключевые направления предвыборной программы партии и предложены лидеры федерального и региональных списков «Единой России» на выборах в Государственную Думу РФ.

Работа съезда началась с выступления президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что «Единая Россия» — это партия социальной направленности.

«Безусловно, именно «Единой России» как партии большинства принадлежит ключевая роль. Брать на себя ответственность — значит, работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, и в повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», — сказал глава государства.

Владимир Путин обозначил также ряд направлений, работу по которым необходимо продолжить. В их числе — поддержка семей с детьми, систем здравоохранения и образования. В частности, глава государства предложил освободить от уплаты подоходного налога за продажу квартир семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют средства на покупку нового жилья.

Кроме того, президент попросил партию совместно с правительством запустить программу медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд руб. А также подготовить программу капремонта школ на ближайшие пять лет с акцентом на сельские школы.

«Прошу региональные отделения партии держать на контроле эту программу и решительно вмешиваться, если происходит сбой. И предусмотреть не менее 30 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования», — добавил Владимир Путин.

Также он предложил продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить финансирование в этой части на 50 млрд руб. Кроме того, в своём выступлении Владимир Путин сообщил, что субъектам РФ выделяются дополнительные средства: на ремонт автомобильных дорог — 30 млрд руб., на региональные проекты по модернизации систем жизнеобеспечения — 150 млрд руб., на очистку рек и внутреннего моря — 20 млрд руб. Президент поддержал также предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов.

Глава государства подчеркнул, что фактически съезд начинает предвыборную кампанию партии и предупредил депутатов об ответственности: «Нужно быть готовыми к нелицеприятным оценкам. Нужно прислушиваться, делать выводы. Не бояться критики. «Единой России» есть чем отчитаться перед избирателями. Аргументированно отстаивать свою позицию».

По мнению Владимира Путина, «федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни».

В итоге в пятёрку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, сопредеседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва и уполномоченный по правам ребёнка РФ Анна Кузнецова.

«Эти кандидатуры — наше совместное с Владимиром Путиным предложение. Мы можем доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые хорошо известны жителям нашей страны», — считает председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В первую тройку списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму региональной группы по Пермскому краю вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин и действующий депутат Госдумы Игорь Сапко.

По одномандатному округу №58 кандидатом от партии будет выдвинут действующий депутат Госдумы Игорь Шубин, по округу №59 — депутат краевого Законодательного собрания края, советник губернатора Роман Водянов, в округе №60 — депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, в округе №61 — депутат Заксобрания края Ирина Ивенских.

«Съезд окончательно утвердил списки партии «Единая Россия» на предстоящих выборах. Таким образом, сформирована команда партии, которая готова вести работу по развитию страны в следующую пятилетку. Список кандидатов, которые пойдут на выборы от партии, составлен на основе мнения людей в ходе прошедшего предварительного голосования, — объясняет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. — Во главе команды партии в нашем регионе — губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Его лидерство в партийной «тройке» на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание означает, что в работе по развитию региона и повышению качества жизни людей партия «Единая Россия» будет действовать вместе с краевой властью».

Кроме того, в рамках работы съезда Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления предвыборной программы партии. В их числе — поддержка рынка труда, семей с детьми, забота о людях с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование систем здравоохранения, образования и науки, эффективное развитие регионов и реализация инфраструктурных проектов, модернизация социальной инфраструктуры в малых населённых пунктах, развитие системы государственных услуг и цифровизация городского хозяйства, а также реализация проектов в сфере культуры и экологии, поддержка предпринимателей и самозанятых граждан.

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