Елена Синица Представители «Проинвестбанка» подали иск к Центробанку и временной администрации банка Акционеры и руководство учреждения готовят обращения к губернатору края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО АКБ «Проинвестбанк, акционер банка Максим Сорокин и экс-председатель правления Александр Воронцов подали иск к краевому отделению Уральского главного управления Центрального банка РФ и временной администрации «Проинвестбанка». Иск зарегистрирован 17 июня. Соответствующая информация размещена в картотеке дел краевого Арбитражного суда.

Как пояснил Александр Воронцов изданию «Коммерсант-Прикамье», истцы требуют признать недействительными ходатайства временной администрации банка о направлении в арбитраж заявления о банкротстве «Проинвестбанка», а также о доформировании резервов.





Кроме этого, по мнению истцов, временная администрация банка незаконно сформировала резерв по дееспособным кредитам, которые обслуживаются и имеют залог в виде ликвидной недвижимости.





«Невозвратными были объявлены 14 кредитов, которые хорошо обслуживаются, по которым есть залоговое имущество, в том числе поручительство Корпорации развития МСП Пермского края», — цитирует Воронцова «Коммерсант-Прикамье».





Он добавил, что акционеры и руководство учреждения готовят обращения к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, краевому бизнес-омбудсмену и в Торгово-промышленную палату России.

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