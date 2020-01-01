Елена Синица В Пермском крае заразились коронавирусом ещё 122 человека За эти же сутки выздоровело 159 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 122 новых случая заражения COVID-19. Из них 12 человек проходят лечение в больницах, а 110 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных, 53 пациента мужского пола, 69 — женского. Также среди заболевших 18 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 25 человек, от 30 до 49 лет — 41 человек, 21 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число случаев заражения коронавирусом в крае достигло 59 398 человек.





В больницах края сейчас находится 702 человека, из них 28 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровело 159 человек, умерло — восемь.

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