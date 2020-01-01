Елена Синица В Соликамске мошенники продавали искусственные шубы под видом норковых Им назначили судебный штраф в размере 20 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Как сообщает краевое ГУ МВД России, в феврале в МВД России по Соликамскому городскому округу начали обращаться местные жительницы, которым неизвестные продали искусственные шубы под видом норковых. Виновными признали уроженцев Волгограда, которые ранее приобрели искусственные шубы на центральном рынке в Екатеринбурге за 6-8 тыс.руб.

Как уточняют в ведомстве, чеки и сертификаты качества на изделия злоумышленники не взяли, так как хотели продать шубы под видом натуральных по более высокой цене.





В Соликамске они останавливались около пожилых женщин и предлагали им купить норковые шубы с хорошей скидкой.





«Низкую цену товара они объясняли тем, что остались последние образцы с ярмарки и их нужно поскорее продать», — пояснили в ведомстве.





В результате одна женщин купила две шубы за 50 тыс. руб., ещё одна потратила 15 тыс.руб.





После детального осмотра изделий они обнаружили обман и обратились в полицию.





В результате у задержанных изъяли шесть шуб. Также они возместили ущерб.





В отношение обвиняемых суд определил меру уголовно — правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. руб. каждому.

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