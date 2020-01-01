Елена Синица Идею ввода COVID-паспортов поддерживает 16% пермяков В целом, введение такого документа одобряет 17% россиян Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На вопрос о том, нужно ли вводить COVID-паспорта для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку, 53% пермяков ответили отрицательно. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, ещё 16% жителей Перми эту идею, а 31% затруднились с ответом.





В целом по стране, одобряют идею введения COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку 17% жителей.





При этом, ещё в январе сторонников подобной инициативы было 12%. Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет.





Тем не менее, порядка 65% против подобной инициативы.





Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают эту идею в Омске и Челябинске (по 23%).





В Казани и Красноярске сторонников подобной инициативы 21% и 19% соответственно.





Одобряющих ввод COVID-паспортов в Екатеринбурге и Самаре — по 18%.





Противников этой инициативы больше всего среди москвичей (68%), жителей Санкт-Петербурга (63%), Волгограда (60%) и Ростова-на-Дону (59%).

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