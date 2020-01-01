Елена Синица
Идею ввода COVID-паспортов поддерживает 16% пермяков
В целом, введение такого документа одобряет 17% россиян
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На вопрос о том, нужно ли вводить COVID-паспорта для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку, 53% пермяков ответили отрицательно. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно исследованию, ещё 16% жителей Перми эту идею, а 31% затруднились с ответом.
В целом по стране, одобряют идею введения COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку 17% жителей.
При этом, ещё в январе сторонников подобной инициативы было 12%. Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет.
Тем не менее, порядка 65% против подобной инициативы.
Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают эту идею в Омске и Челябинске (по 23%).
В Казани и Красноярске сторонников подобной инициативы 21% и 19% соответственно.
Одобряющих ввод COVID-паспортов в Екатеринбурге и Самаре — по 18%.
Противников этой инициативы больше всего среди москвичей (68%), жителей Санкт-Петербурга (63%), Волгограда (60%) и Ростова-на-Дону (59%).
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