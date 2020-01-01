Елена Синица Новые случаи COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете края Большинство из них выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора за прошедшие сутки, из 118 случаев заражения коронавирусом 77 выявлено в Перми. А в Чусовском районе — семь.

В Кунгуре, Очёрском городском округе и Пермском муниципальном районе зафиксировано по четыре новых случая заражения.





Ещё по три заболевших обнаружено в Александровском муниципальном округе и Красновишерском городском округе. По два случая выявили в Кунгурском муниципальном районе и Оханском городском округе.





По одному заражённому в Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Губахе, Карагайском муниципальном округе, Кизеле, Чайковском, а также в Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Октябрьском, Суксунском и Чердынском городских округах.

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